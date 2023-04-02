Противники УПЦ перед Лаврой устроили танцы вокруг молящейся женщины

В Киеве противники УПЦ перед Лаврой устроили танцы вокруг молящейся на коленях женщины

В Киеве противники Украинской православной церкви (УПЦ) устроили танцы вокруг женщины, молящейся на коленях у входа в Киево-Печерскую лавру. Об этом сообщает Союз православных журналистов в своем Telegram-канале.

На размещенном ролике видно, как молодые люди с украинской символикой скачут перед женщиной с распятием. В конце один из мужчин поднимает верующую и отводит в сторону.

1 апреля Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла в разжигании религиозной розни и работе на Россию. Позднее суд отправил священнослужителя под домашний арест на два месяца.

29 марта глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний назначил архимандрита Авраамия (Лотыша) исполняющим обязанности наместника Киево-Печерской лавры. Сразу после этого Лотыш был запрещен в служении указом митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского) — предстоятеля УПЦ.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что захват Лавры раскольниками и перевод ее под крыло ПЦУ является «еще один шаг к укреплению духовной независимости государства», направленный на защиту общества от «московских манипуляторов религией».