Появились подробности массовой драки российских футболистов

Футболисты команды РАНХиГС опровергли участие в массовой драке во время матча в Москве

Команда Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) «Сенатор» опровергла участие в массовой драке во время матча в Москве. Подробности инцидента появились в группе команды во «ВКонтакте».

«Инцидент произошел во время проведения полуфинальных матчей одного из московских футбольных турниров. Драка состоялась между тремя из четырех участников полуфинальных игр — всеми, кроме нашей команды», — говорится в сообщении. Отмечается, что все участвовавшие в драке команды получили техническое поражение, поэтому игроки РАНХиГС были признаны победителями турнира.

По информации Telegram-канала «Мутко против», в драке принимали участие Российского технологического университета МИРЭА, Сеченовского университета и Российского университета спорта.

Ранее 2 апреля о драке сообщал Telegram-канал Baza. Как стало известно, в результате инцидента, в котором одному из футболистов сломали нос, 16 игроков были доставлены в полицейский участок. На трех спортсменов оформили административный протокол за мелкое хулиганство.