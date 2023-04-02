Журналист Херш предсказал Байдену политическую катастрофу из-за проблем в экономике ФРГ

Американский журналист Сеймур Херш предсказал президенту США Джо Байдену скорую политическую катастрофу, к которой приведут проблемы в экономике ФРГ. Об этом он заявил в интервью порталу Postil.

Херш указал на то, что в Германии ухудшается экономическая ситуация и без российского газа индустрию страны ждет «очень плохой следующий год». «Будет плохо, и это ляжет на плечи Байдена, и я думаю, что к середине этого года это станет для него политической катастрофой», — подытожил журналист.

8 февраля Херш опубликовал расследование, в котором обвинил США в организации атак на «Северные потоки», по которым газ поступал из России в Германию. Теперь журналист заявил, что германо-американские отношения таким образом были «отравлены» на официальном уровне, но произошедшее не разрушит их полностью.

Херш и ранее негативно высказывался о действиях Байдена. По его мнению, в США существует множество проблем, которые президент не решает. Херш также считает, что Байден поддерживает Украину лишь для переизбрания на президентских выборах в 2024 году.