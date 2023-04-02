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15:55, 2 апреля 2023Спорт

«Краснодар» разгромил «Химки» в матче РПЛ

«Краснодар» со счетом 6:0 обыграл «Химки» в матче 21-го тура РПЛ

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

«Краснодар» разгромил «Химки» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Химках и завершилась со счетом 6:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Джон Кордоба, оформивший дубль, а также Батчи, Кади Боржес, Алексей Ионов и Никита Кривцов. С 27-й минуты хозяева площадки играли в меньшинстве после удаления Виталия Лысцова.

«Краснодар» имеет в активе 32 очка и располагается на восьмой строке в турнирной таблице чемпионата страны. «Химки» с 13 очками находятся на предпоследнем 15-м месте.

В следующем туре 9 апреля «Химкам» предстоит в гостях сыграть против ЦСКА. В тот же день «Краснодар» примет на своем поле «Пари Нижний Новгород».

Дарья Коршунова
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