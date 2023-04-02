Возле Киево-Печерской лавры заметили людей в черных балаклавах

В УПЦ сообщили о прибытии к Киево-Печерской лавре людей в черных балаклавах

Несколько десятков человек в черных балаклавах появились у стен Киево-Печерской лавры. О прибытии неизвестных сообщили в Telegram-канале Украинской православной церкви (УПЦ).

«Прямо сейчас возле лавры строятся такие особы в балаклавах», — отметили представители УПЦ, разместив на канале видео, снятое из проезжающей машины.

На кадрах видно, как десятки человек в балаклавах формируют колонну. В момент съемки собравшиеся никуда не двигались.

29 марта глава Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний назначил архимандрита Авраамия (Лотыша) исполняющим обязанности наместника Киево-Печерской лавры. Сразу после этого Лотыш был запрещен в служении указом митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского) — предстоятеля УПЦ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что республика является «территорией самой большой религиозной свободы». При этом фактически захват Лавры раскольниками он оценил как «еще один шаг к укреплению духовной независимости государства», направленный на защиту общества от «московских манипуляторов религией».