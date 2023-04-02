Представитель МИД России Захарова назвала США мутировавшей цифровой диктатурой

Запрет устанавливать китайскую социальную сеть TikTok, предписанный американским госслужащим, свидетельствует о превращении США в диктатуру. Так считает официальный представитель МИД России Мария Захарова, она опубликовала свои доводы в Telegram-канале.

По ее мнению, власти страны намерены полностью запретить эту соцсеть, речь якобы идет о «введении суровой, в том числе уголовной, ответственности за попытки [запрет] обойти».

«Либерализм на наших глазах мутировал в диктатуру. Цифровую. Все указывает на то, что решение расправиться с TikTok уже принято», — отметила Захарова. Она также назвала решение попыткой Вашингтона подчинить себе «цифровую даль».

Хотя советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан говорил, что Белый дом призывает Конгресс страны оперативно принять проект о запрете китайского приложения TikTok, пока что соответствующее решение не принято.