Министр иностранных дел Эквадора ушел в отставку

Министр иностранных дел Эквадора Ольгин подал в отставку по личным причинам

Министр иностранных дел Эквадора Хуан Карлос Ольгин заявил о своем уходе в отставку. Об этом он сообщил в личном Twitter-аккаунте.

«Я ухожу в отставку с поста министра иностранных дел», — говорится в заявлении главы внешнеполитического ведомства. Свое решение Ольгин объяснил личными причинами. Он также подчеркнул, что, будучи министром, всегда действовал справедливо и в соответствии с законом.

Уточнятся, что пост главы МИД займет министр окружающей среды и водных ресурсов Густаво Манрике Миранда.

В январе свой пост покинула министр обороны Германии Кристин Ламбрехт. Она рассказала, что приняла решение уйти в отставку в связи с давлением немецких СМИ.