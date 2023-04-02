Разведывательный самолет США нарушил воздушное пространство Ирана

ВМС Ирана пресекли нарушение воздушных границ страны разведывательным самолетом США

Разведывательный самолет США EP-3E нарушил воздушное пространство Ирана на юге страны. Об этом сообщает «Интерфакс».

Инцидент произошел в небе над Оманским заливом. Самолет вошел в воздушное пространство над территориальными водами Ирана.

Силы ВМС Ирана перекрыли дальнейший путь американскому самолету, его экипаж прислушался к предостережениям иранской стороны и вернулся в международное воздушное пространство.

Ранее в США рассказали об опасном инциденте над Южно-Китайским морем. Китайский истребитель совершил опасный маневр при перехвате американского самолета-разведчика в международном воздушном пространстве и чуть не спровоцировал столкновение. В командовании подчеркнули, что американский самолет законно проводил обычные операции над Южно-Китайским морем.