В Польше заявили о неэффективности механизма изоляции России

Замглавы МИД Польши Яблонский счел недостаточно эффективными механизмы изоляции России

Замглавы министерства иностранных дел (МИД) Польши Павел Яблонский заявил о неэффективности механизмов изоляции России. Его слова приводит Polskie Radio 24.

Таким образом он прокомментировал переход председательства в Совбезе ООН к России. «Это, к сожалению, доказательство того, что в международных организациях механизм изоляции России не работает должным образом», — указал Яблонский.

Он подчеркнул, что Варшава поддерживает лишение Москвы возможности влиять и воздействовать на другие государства с помощью «максимально возможной, далеко идущей изоляции». Яблонский также призвал исключить или отстранить Россию из Совбеза ООН и самой организации.

Ранее стало известно об отказе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша вмешиваться в споры о председательстве России в Совбезе ООН. Также допускалось, что генсек захочет принять участие в созываемом Россией 24 апреля заседании на тему «Эффективная многосторонность через защиту принципов Устава ООН».