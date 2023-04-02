Психотерапевт раскрыла правду об отношениях с противоположностями

Психотерапевт Амира Мартин посоветовала иметь с партнером общие ценности

Партнерам важно иметь общие ценности и интересы, чтобы поддерживать и понимать друг друга во время жизненных взлетов и падений. Таким мнением поделилась психотерапевт Амира Мартин с изданием о здоровом образе жизни MBG, раскрыв правду об отношениях между очень разными людьми.

Издание, ссылаясь на различные исследования, опровергает расхожее мнение, что противоположности притягиваются, называя такие союзы скорее исключением из правил, чем нормой. «Это может проявляться по-разному, например, тихий интроверт влюбляется в общительного экстраверта или свободный художник встречается со строгим бухгалтером», — объясняет идею Мартин. В таких парах чаще возникают конфликты, партнерам сложнее найти общий язык, и нужно больше усилий, чтобы оставаться частью жизни друг друга.

Мартин подчеркнула, что совместимость пары не определяется исключительно идентичностью взглядов или культурного багажа, при этом она посоветовала остерегаться отношений со своими полными противоположностями. «Я призываю своих клиентов сосредоточиться на поиске кого-то, кто совместим в наиболее важных областях, таких как общие ценности, цели и стили общения», — объяснила психотерапевт.

Ее коллега Шан Будрам согласилась с этой точкой зрения и рекомендовала сформулировать пять обязательных требований к потенциальному партнеру. Пункты из этого списка должны быть непререкаемыми и твердыми. Но даже они со временем могут меняться, предупредила эксперт, и попросила не зацикливаться требованиях слишком сильно.

Хотя отношения абсолютно разных людей могут быть сложными, эксперты согласны, что, скорее всего, они будут захватывающими. Партнеры могут дополнять друг друга, бросать вызов убеждениям и учиться искать компромиссы. В таких отношениях редко становится скучно, а страсть сохраняется дольше.

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