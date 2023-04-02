В Госдуме прокомментировали желание Украины переименовать Севастополь

Депутат Белик назвал желание Украины переименовать Севастополь «воем нацистов»

Желание Украины переименовать Севатополь в «объект №6» является «воем украинских нацистов». Так прокомментировал сообщение о планах Киева депутат Госдумы Дмитрий Белик. Его цитирует РИА Новости.

С предложением изменить название Севастополя выступил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. По его мнению, подобная мера позволит уничтожить все существующие на сегодняшний день исторические ассоциации Севастополя с городом русской воинской славы.

Белик подчеркнул, что город всегда будет носить свое исторические название. «То, что Данилов предлагает сделать с Севастополем, — не новость. Данилов просто решил внести свою лепту в общий вой украинских нацистов, которые мечтают об этом давно», — сказал депутат.

Пункт о переименовании Севастополя содержится в опубликованных Даниловым 12 шагах «деоккупации» Крыма. Среди других предлагаемых мер — снос Крымского моста и разрыв инфраструктурных связей полуострова с Россией, а также лишение местных жителей избирательных прав за связи с РФ. Данилов подчеркнул, что все детали будут отражены в «новой редакции Стратегии деоккупации Крыма».