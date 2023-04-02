Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:44, 2 апреля 2023Россия

Губернатор Севастополя отреагировал на предложение Киева переименовать город

Губернатор Севастополя Развожаев назвал идею о переименовании города мыслями больных людей

Фото: Konstantin Dyadyun / Unsplash

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал не относиться серьезно к идее Киева переименовать город. Его слова приводит агентство ТАСС.

Развожаев отреагировал на слова Киева о переименовании города, назвав идею мыслями больных людей. Он отметил, что слова политиков больше похожи на «записи в медицинской карте из палаты номер 6».

«Нельзя серьезно относиться к заявлениям и комментариям больных людей. Их надо лечить, чем и занимаются сейчас наши военные», — заявил Развожаев.

Материалы по теме:
Крым — ваш Как чиновники на полуострове поставили перед местными жителями земельный вопрос
Крым — ваш Как чиновники на полуострове поставили перед местными жителями земельный вопрос
6 июня 2015
Коктебелю останется пыль «Если сюда пойдет техника, мы своими телами перегородим ей дорогу»
Коктебелю останется пыль «Если сюда пойдет техника, мы своими телами перегородим ей дорогу»
29 июня 2015
Пляжи строгого режима Жители Крыма борются за доступ к морю
Пляжи строгого режима Жители Крыма борются за доступ к морю
11 июня 2015

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предложил переименовать Севастополь в объект № 6. Среди прочих вариантов нового названия города он отметил Ахтиар — так называлось одно из сел, ранее существовавших на северном берегу Севастопольской бухты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Обсудить
Последние новости
Рогов сообщил о взрывах в Запорожье
Врач предупредил об опасности для здоровья распространенной позы
В Крыму предложили взыскать с Запада ущерб за конфликт на Украине
В США предупредили Украину о скрытом потенциале России
На месте предполагаемого строительства мечети в Москве собрались сотни людей
В России отреагировали на желание Украины переименовать Севастополь
Многоквартирный дом в Мелитополе получил повреждения в результате обстрела
Губернатор Севастополя отреагировал на предложение Киева переименовать город
Футболисты трех российских команд устроили массовую драку во время матча
В московском бассейне во время первого занятия утонул первоклассник
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.