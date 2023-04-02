Губернатор Севастополя отреагировал на предложение Киева переименовать город

Губернатор Севастополя Развожаев назвал идею о переименовании города мыслями больных людей

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал не относиться серьезно к идее Киева переименовать город. Его слова приводит агентство ТАСС.

Развожаев отреагировал на слова Киева о переименовании города, назвав идею мыслями больных людей. Он отметил, что слова политиков больше похожи на «записи в медицинской карте из палаты номер 6».

«Нельзя серьезно относиться к заявлениям и комментариям больных людей. Их надо лечить, чем и занимаются сейчас наши военные», — заявил Развожаев.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предложил переименовать Севастополь в объект № 6. Среди прочих вариантов нового названия города он отметил Ахтиар — так называлось одно из сел, ранее существовавших на северном берегу Севастопольской бухты.