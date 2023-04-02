Глава СЖР оценил связь между гибелью Татарского и задержанием Гершковича

Глава СЖР Соловьев не увидел связи между убийством Татарского и задержанием Гершковича

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев прокомментировал сообщения о связи гибели военкора Владлена Татарского в результате взрыва в Санкт-Петербурге с задержанием корреспондента московского бюро Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Соловьева, между этими событиями трудно провести параллель, поскольку был задержан не журналист, а сотрудник спецслужб «под прикрытием журналиста».

Глава СЖР уточнил, что сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен звонил главе МИД России Сергею Лаврову, чтобы обсудить произошедшее. «Мы с вами понимаем, что многие сотрудники спецслужб в разных странах прикрываются тем, что они журналисты», — пояснил Соловьев.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя гибель Татарского, сообщила, что российские журналисты регулярно подвергаются угрозам расправы со стороны киевского режима, но эти факты игнорируются профильными международными структурами.

О том, что в петербургском кафе сдетонировало взрывное устройство, стало известно в воскресенье, 2 апреля. По предварительным данным, бомбу в кафе пронесла девушка. Она спрятала ее в статуэтку, которую позже подарила проводившему в заведении встречу Татарскому.