Популярная пляжная страна захотела расширить авиасообщение с Россией

Министр транспорта Гунавардана: Шри-Ланка планирует расширять авиасообщение с Россией

Шри-Ланка хотела бы расширять сотрудничество в транспортной сфере и авиасообщение с Россией. Об этом сообщил РИА Новости министр транспорта популярной пляжной страны Бандула Гунавардана.

По его словам, республика намерена развивать сотрудничество с Россией. В том числе, подчеркнул он, расширять авиасообщение и транспортное сообщение в целом.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что количество рейсов между Россией и Шри-Ланкой по маршруту Москва — Коломбо может увеличиться с 14 до 21. На сегодняшний день на Шри-Ланку летают три российские авиакомпании — «Аэрофлот», Red Wings и Azur Air.

В январе 2023 года на Шри-Ланку прибыло более 25,2 тысячи россиян, или 25 процентов от общего числа отдыхающих. В феврале российские туристы стали лидерами по поездкам в Шри-Ланку.