СК показал видео с места взрыва в кафе в Петербурге

СК опубликовал видео с места взрыва в кафе в Петербурге, где погиб военкор Татарский

Следственный комитет (СК) России опубликовал видео с места взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский.

На кадрах с места инцидента показана работа следователей, а также последствия взрыва — выбитые стекла помещения, разрушения снаружи и внутри заведения.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при взрыве в петербургском кафе выросло до 30 человек. 24 человека были доставлены в больницы Санкт-Петербурга. Еще 6 человек обратились за медицинской помощью самостоятельно спустя некоторое время после взрыва.

О происшествии стало известно в воскресенье, 2 апреля. По предварительным данным, бомбу в кафе пронесла девушка. Она спрятала ее в статуэтку, которую позже подарила проводившему в заведении встречу военкору Владлену Татарскому.