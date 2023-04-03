В «Современнике» опровергли получение заявления об увольнении Лии Ахеджаковой

В «Современнике» опровергли получение заявления об увольнении актрисы Лии Ахеджаковой

В московском театре «Современник» опровергли получение заявления об увольнении народной артистки России Лии Ахеджаковой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения.

«Спектакли с участием Ахеджаковой — в репертуаре театра», — подчеркнули представители «Современника», добавив, что в отдел кадров заявление не поступало.

Ранее Лия Ахеджакова заявила, что покинула театр «Современник». Актриса поведала, что написала заявление об уходе 10 марта. По словам Ахеджаковой, она не собирается покидать страну и планирует гастрольную деятельность по России.

В феврале текущего года Ахеджакова говорила, что ее сняли с репертуара «Современника». Отмечалось, что была убрана последняя постановка «Игра в джин» с участием актрисы, прослужившей в «Современнике» 50 лет.