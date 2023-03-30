Лия Ахеджакова написала заявление об уходе из театра «Современник» по собственному желанию

Народная артистка России Лия Ахеджакова покинула театр «Современник». Об этом сообщает РБК.

Актриса поведала, что написала заявление об уходе из культурного учреждения еще 10 марта. По словам Ахеджаковой, она не собирается покидать страну и планирует гастрольную деятельность по территории России.

По данным издания, недавно народная артистка России «при полном аншлаге» сыграла в спектакле, поставленном по пьесе Людмилы Улицкой «Мой внук Вениамин», на Кипре.

В феврале Лия Ахеджакова заявила, что ее сняли с репертуара «Современника». Сообщалось, что из учреждения была убрана последняя постановка «Игра в джин» с участием актрисы, прослужившей в театре 50 лет.

Народная артистка России попрощалась со сценой «Современника» в открытом письме.

«Я не успела проститься с моей сценой. Моя дорогая, любимая сцена — ты мне давала возможность исповедаться, объясниться в любви людям, которых я люблю, ценю, уважаю, какие драматурги! Какие режиссеры! Какие партнеры!» — поведала звезда в своем заявлении.