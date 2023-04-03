Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:40, 3 апреля 2023Россия

Кремль сообщил об усиленных мерах безопасности на параде 9 Мая

Песков сообщил, что на параде 9 Мая будут приняты усиленные меры безопасности
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

На параде в честь Дня Победы 9 мая будут приняты усиленные меры безопасности. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Разумеется, принимаются и будут приниматься усиленные меры для обеспечения безопасности», — сказал он, подчеркнув, что каких-либо изменений в планах проведения мероприятия нет.

Ранее в Кремле сообщили, что Парад Победы состоится 9 мая, а его генеральная репетиция пройдет 7 мая. На данный момент начата процедура аккредитации на парад и его репетицию, заявку на которые можно подать до 12 апреля.

На Параде Победы, посвященной 77-й годовщине победы, в прошлом году выступил президент России Владимир Путин. Глава государства тогда заявил о неизбежности конфликта с Украиной и подчеркнул, что одной из основных причин начала специальной военной операции России стали заявления Киева о возможном приобретении и постановке на боевое дежурство ядерных ракет и изменении ядерного статуса Украины в нарушение Будапештского меморандума 1994 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Задержана подозреваемая в убийстве Татарского Дарья Трепова
В полиции Армении высказались о нападении на сына Пашиняна
Стали известны подробности о параде Победы в Москве
В квартиру подозреваемой в убийстве Татарского приехали взрывотехники с собаками
У электрофур Tesla оказались неисправные тормоза
В Малайзии разрешили заменять смертную казнь на удары палкой
Российский стилист назвала способы скрыть лишний вес с помощью одежды
Пианист Денис Мацуев рассказал о состоянии здоровья после коронавируса
Ушедшего из дома два дня назад 13-летнего россиянина нашли мертвым в колодце
МВД показало видео с задержанной Дарьей Треповой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.