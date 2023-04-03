Кремль сообщил об усиленных мерах безопасности на параде 9 Мая

Песков сообщил, что на параде 9 Мая будут приняты усиленные меры безопасности

На параде в честь Дня Победы 9 мая будут приняты усиленные меры безопасности. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Разумеется, принимаются и будут приниматься усиленные меры для обеспечения безопасности», — сказал он, подчеркнув, что каких-либо изменений в планах проведения мероприятия нет.

Ранее в Кремле сообщили, что Парад Победы состоится 9 мая, а его генеральная репетиция пройдет 7 мая. На данный момент начата процедура аккредитации на парад и его репетицию, заявку на которые можно подать до 12 апреля.

На Параде Победы, посвященной 77-й годовщине победы, в прошлом году выступил президент России Владимир Путин. Глава государства тогда заявил о неизбежности конфликта с Украиной и подчеркнул, что одной из основных причин начала специальной военной операции России стали заявления Киева о возможном приобретении и постановке на боевое дежурство ядерных ракет и изменении ядерного статуса Украины в нарушение Будапештского меморандума 1994 года.