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17:44, 3 апреля 2023Спорт

Клуб РПЛ уволил третьего тренера за сезон

Спартак Гогниев покинул пост главного тренера «Химок»

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев покинул свой пост. Об этом сообщается в Telegram-канале клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).

Команда и специалист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ринат Билялетдинов. «От всей души желаю "Химкам" удачи, процветания и решения поставленных задач», — отметил Гогниев.

Гогниев стал третьим главным тренером в нынешнем сезоне, которого уволили «Химки». До этого пост покинули Сергей Юран и Николай Писарев.

Гогниев возглавил «Химки» 2 сентября прошлого года. После 21 тура команда имеет в активе 13 очков и занимает предпоследнее, 15-е место.

Алексей Гусев
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