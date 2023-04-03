Клуб РПЛ уволил третьего тренера за сезон

Спартак Гогниев покинул пост главного тренера «Химок»

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев покинул свой пост. Об этом сообщается в Telegram-канале клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).

Команда и специалист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ринат Билялетдинов. «От всей души желаю "Химкам" удачи, процветания и решения поставленных задач», — отметил Гогниев.

Гогниев стал третьим главным тренером в нынешнем сезоне, которого уволили «Химки». До этого пост покинули Сергей Юран и Николай Писарев.

Гогниев возглавил «Химки» 2 сентября прошлого года. После 21 тура команда имеет в активе 13 очков и занимает предпоследнее, 15-е место.