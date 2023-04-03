МИД России и ООН провели переговоры по зерновой сделке

Замглавы МИД России Вершинин и замгенсека ООН Гриффитс обсудили зерновую сделку

Замглавы МИД России Сергей Вершинин и заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс по телефону обсудили ход зерновой сделки. Об этом сообщается на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Был обсужден ход реализации Стамбульских «пакетных» соглашений, призванных содействовать обеспечению глобальной продовольственной безопасности и оказанию помощи нуждающимся странам Азии, Африки и Латинской Америки», — говорится в заявлении российского министерства.

Отмечается, что особое внимание дипломаты также уделили проблеме «вывоза украинского продовольствия с акцентом на задачу восстановления работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса"».

Ранее МИД России заявили, что дальнейшее продление зерновой сделки возможно только при прогрессе в реализации Меморандума Россия — ООН. Документ предполагает переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, отмену ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты, а также восстановление работы аммиакопровода «Тольятти — Одесса».