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12:46, 3 апреля 2023Силовые структуры

Муж предполагаемой убийцы Владлена Татарского отверг свою причастность к взрыву

Муж задержанной за убийство Владлена Татарского Треповой отверг свою причастность к взрыву
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Муж предполагаемой убийцы военкора Владлена Татарского отверг свою причастность к взрыву в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник, 3 апреля, со ссылкой на заявление Лебертарианской партии России сообщает РИА Новости.

В партии заявили, что муж Дарьи Треповой является членом партии, но не имеет никакого отношения к произошедшему теракту. Что касается самой партии, то она осуждает агрессивное насилие в отношении гражданских лиц.

После объявления частичной мобилизации муж Треповой Дмитрий Рылов покинул страну. Сама Дарья полгода прожила в Грузии, но вернулась в Россию, когда закончились деньги.

В пятницу, 31 марта, Трепова прибыла в Санкт-Петербург и арендовала жилье на 4-й линии Васильевского острова. К ней в гости зашла подруга, которая заметила большое количество картин и различных фигур в квартире. Дарья сообщила подруге, что приехала по работе и намерена скоро отправиться в Турцию, однако конечным пунктом назвала Украину.

Взрыв в кафе Петербурга на Университетской произошел в воскресенье, 2 апреля. Погиб военный корреспондент Владлен Татарский

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Владимир Седов
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