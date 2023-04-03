Муж предполагаемой убийцы Владлена Татарского отверг свою причастность к взрыву

Муж задержанной за убийство Владлена Татарского Треповой отверг свою причастность к взрыву

Муж предполагаемой убийцы военкора Владлена Татарского отверг свою причастность к взрыву в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник, 3 апреля, со ссылкой на заявление Лебертарианской партии России сообщает РИА Новости.

В партии заявили, что муж Дарьи Треповой является членом партии, но не имеет никакого отношения к произошедшему теракту. Что касается самой партии, то она осуждает агрессивное насилие в отношении гражданских лиц.

После объявления частичной мобилизации муж Треповой Дмитрий Рылов покинул страну. Сама Дарья полгода прожила в Грузии, но вернулась в Россию, когда закончились деньги.

В пятницу, 31 марта, Трепова прибыла в Санкт-Петербург и арендовала жилье на 4-й линии Васильевского острова. К ней в гости зашла подруга, которая заметила большое количество картин и различных фигур в квартире. Дарья сообщила подруге, что приехала по работе и намерена скоро отправиться в Турцию, однако конечным пунктом назвала Украину.

Взрыв в кафе Петербурга на Университетской произошел в воскресенье, 2 апреля. Погиб военный корреспондент Владлен Татарский