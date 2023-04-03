Раскрыты подробности жизни подозреваемой в убийстве Татарского Дарьи Треповой

МК: подозреваемая в убийстве Татарского Трепова планировала поехать на Украину

Знакомые подозреваемой в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского Дарьи Треповой рассказали о подробностях ее жизни в беседе с «Московским комсомольцем».

По их словам, отец девушки скончался, когда она училась в старших классах школы. Мать в настоящее время находится в декрете и живет с другим мужчиной.

Трепова хорошо училась в школе, сдала экзамены на высокие баллы и поступила на медицинский факультет в СПБГУ. Во время обучения она подрабатывала в стоматологиях, работала администратором в магазине винтажных вещей, а также дизайнером и моделью.

По словам знакомых, Дарья жила скромно. После начала специальной военной операции (СВО) России на Украине девушку вместе с супругом Дмитрием Рыловым задержали за участие в оппозиционном митинге. После объявления частичной мобилизации муж Треповой покинул страну.

Девушка полгода прожила в Грузии, но вернулась в Россию, когда кончились деньги. Она арендовала квартиру в Москве недалеко от станции метро «Медведково». По рассказам знакомых, Трепова уже чувствовала себя более свободно в финансовом плане.

В середине марта девушка обратилась к одной из своих подруг с просьбой оформить на нее доверенность. Трепова объяснила подруге это тем, что планирует уехать из России, однако ее бизнес остается. Ранее она открыла ИП с основным ОКВЭДом «Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет».

В пятницу, 31 марта, Трепова прибыла в Санкт-Петербург и арендовала жилье на 4-й линии Васильевского острова. К ней в гости зашла подруга, которая заметила большое количество картин и различных фигур в квартире. Дарья сообщила подруге, что приехала по работе и намерена скоро отправиться в Турцию, однако конечным пунктом назвала Украину.

Взрыв в кафе Петербурга на Университетской произошел в воскресенье, 2 апреля. Погиб военный корреспондент Владлен Татарский, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

Следствие полагает, что жительница Петербурга Трепова принесла в кафе коробку с бюстом военкора, в который было вмонтировано взрывное устройство.