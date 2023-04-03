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22:32, 3 апреля 2023Мир

США обсудили заключение временного соглашения по ядерной программе Ирана

Axios: США в феврале обсуждали заключение временного соглашения по ядерной программе Ирана

Фото: Pixabay

Власти США в феврале обсуждали с Великобританией, Германией, Францией и Израилем возможность заключения временного соглашения по ядерной программе Ирана, сообщает портал Axios.

Уточняется, что среди обговариваемых вопросов по сделке обсуждалось смягчение санкций в отношении Тегерана в том случае, если он согласится частично заморозить свою ядерную деятельность, в частности — прекратить обогащение урана до 60 процентов. Источник отметил, что Иран знает о ведении данных обсуждений, но пока отказался от поступившего предложения.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин рассказал, что США намерены искать дипломатические пути решения проблем, связанных с Ираном. По его словам, Вашингтон не допустит, чтобы иранцы когда-либо обладали подобными вооружениями.

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Марина Совина
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