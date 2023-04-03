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09:02, 3 апреля 2023Мир

Япония разработает систему для оказания военной помощи партнерам

Yomiuri: Япония создаст систему для оказания помощи партнерам в сфере безопасности

Фото: Jason Lee / Reuters

Японское правительство разработает новый формат оказания помощи партнерам в сфере обеспечения безопасности. Об этом 3 апреля сообщила газета Yomiuri со ссылкой на источники.

Формат получит название Official Security Assistance. Главным образом он будет нацелен на поддержку развивающихся государств. Япония намерена предоставлять им оборонные технологии, улучшать инфраструктуру аэропортов и морских портов, которые будут использовать местные военные.

Как пишет издание, первыми эту помощь получат Филиппины. Планируется, что им будут поставлены радарные системы. Затем поддержка будет оказана Бангладеш, Малайзии и Фиджи. Японские власти выделили 2 миллиарда иен (около 15 миллионов долларов) в нынешнем финансовом году на данные цели.

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22 марта сообщалось, что власти Японии безвозмездно выделят Украине 470 миллионов долларов на энергетические и другие гуманитарные нужды, а также 30 миллионов долларов на нелетальное снаряжение. Об этом заявил японский премьер-министр Фумио Кисида. Кроме того, Токио выделит Киеву через фонд НАТО 30 миллионов долларов на нелетальное снаряжение.

В феврале сообщалось, что Япония направит Украине помощь в размере 5,5 миллиарда долларов. Тогда Кисида заверил, что Токио вместе с международным сообществом продолжит оказывать всестороннюю поддержку Киеву.

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Марина Совина
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