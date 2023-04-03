«Арис» захотел выкупить Кокорина

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский заявил, что клуб заинтересован в выкупе Кокорина

Кипрский футбольный клуб «Арис» захотел выкупить российского форварда Александра Кокорина у «Фиорентины». Об этом «Чемпионату» рассказал главный тренер команды Алексей Шпилевский.

«"Арис" заинтересован в выкупе Александра. Насколько это будет вероятно — не знаю. Данным вопросом занимается руководство», — заявил Шпилевский. Он отметил, что как тренер очень сильно хочет видеть футболиста в составе на следующий сезон.

В текущем сезоне Кокорин провел за «Арис» 24 матча во всех турнирах. В них он отметился 11 забитыми мячами и шестью результативными передачами.

Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды с августа 2022 года. Права на 32-летнего игрока принадлежат итальянской «Фиорентине».