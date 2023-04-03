Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:27, 3 апреля 2023Мир

В США заявили об ожидании контрнаступления ВСУ в ближайшие недели

Постпред США Смит заявил об ожидании контрнаступления Украины в ближайшие недели

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

США ожидают, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ближайшие недели проведут контрнаступление. Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит, передает ТАСС.

«Мы ожидаем, что Украина начнет свое весеннее наступление в ближайшие недели», — сказала она перед заседанием глав внешнеполитических ведомств стран НАТО, встречу планируют провести 4-5 апреля в Брюсселе.

Информацию о подготовке украинской армии к контрнаступлению ранее подтвердил министр обороны Украины Алексей Резников, он также попросил у западных партнеров помощи. Глава Минобороны добавил, что из-за поставок западного вооружения армия страны имеет успехи в боевых действиях.

Замминистра иностранных дел Украины и бывший посол в Берлине Андрей Мельник при этом отметил, что на Украину поступило около 50-60 танков от стран Запада и этого количества недостаточно для контрнаступления. По его мнению, украинской армии еще долгое время не удастся получить преимущество на поле боя.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В США заявили об ожидании контрнаступления ВСУ в ближайшие недели
России предсказали выход к границам Польши при отказе США от помощи Украине
Захарова уличила ООН в бездействии в связи с гибелью военкора Татарского
Военкор Татарский назвал вручившую ему статуэтку Трепову другим именем
Бывшего генерала-таможенника отправили в колонию за аферу с госконтрактом
Новостройки в Москве стали выше
Медсестра попыталась сделать липосакцию самой себе и умерла
Полная блогерша показала способ выглядеть стройной в любой одежде
На севере Ингушетии ввели режим КТО
Китайские покупатели нефти решили обратиться за помощью к США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.