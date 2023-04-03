В США заявили об ожидании контрнаступления ВСУ в ближайшие недели

Постпред США Смит заявил об ожидании контрнаступления Украины в ближайшие недели

США ожидают, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ближайшие недели проведут контрнаступление. Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит, передает ТАСС.

«Мы ожидаем, что Украина начнет свое весеннее наступление в ближайшие недели», — сказала она перед заседанием глав внешнеполитических ведомств стран НАТО, встречу планируют провести 4-5 апреля в Брюсселе.

Информацию о подготовке украинской армии к контрнаступлению ранее подтвердил министр обороны Украины Алексей Резников, он также попросил у западных партнеров помощи. Глава Минобороны добавил, что из-за поставок западного вооружения армия страны имеет успехи в боевых действиях.

Замминистра иностранных дел Украины и бывший посол в Берлине Андрей Мельник при этом отметил, что на Украину поступило около 50-60 танков от стран Запада и этого количества недостаточно для контрнаступления. По его мнению, украинской армии еще долгое время не удастся получить преимущество на поле боя.