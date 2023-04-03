Стало известно о намерении НХЛ провести серию матчей против команды России

Стало известно о намерении НХЛ провести серию матчей против команды российских хоккеистов

Стало известно о намерении представителей Федерации хоккея Канады (Hockey Canada) и Национальной хоккейной лиги (НХЛ) провести серию матчей против команды России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Алексей Андронов со ссылкой на три независимых источника.

По информации Андронова, планируется устроить три встречи с участием российских игроков, выступающих в НХЛ. Возглавят команду специалисты, работающие в лиге, — предположительно, Сергей Гончар, Сергей Брылин и Евгений Набоков.

Серия состоится не раньше 2024 года. Игры пройдут в Канаде, города уже определены. Уточняется, что в организации этих матчей не примет участие руководство Федерации хоккея России.

На момент старта сезона-2022/2023 в НХЛ выступали 50 российских игроков. 4 февраля десять из них приняли участие в Матче звезд лиги. В частности, капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин вместе с сыном Сергеем исполнил буллит.