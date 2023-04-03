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10:48, 3 апреля 2023Россия

В Кремле подтвердили ограничения на зарубежные поездки чиновников

FT: Песков подтвердил, что выезд из страны ужесточили для работников «чувствительных сфер»

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с Financial Times подтвердил, что ограничения на выезд за пределы страны ужесточили для ряда сотрудников «чувствительных сфер».

По его словам, решение о запрете на выезд из России зависит от специфики предприятия и конкретного человека.

ФСБ ужесточила условия поездок для высокопоставленных чиновников и руководителей крупных госпредприятий на фоне российской спецоперации на Украине. Сотрудники ведомства изымают документы из-за «возможных утечек и дезертирства», отмечается в материале.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, в котором предполагается, что депутаты, сенаторы и главы муниципальных образований, имеющие доступ к секретной информации, должны будут уведомлять ФСБ и СВР о выезде за границу.

С данной инициативой в феврале выступил создатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин, предложив на законодательном уровне запретить депутатам и чиновникам отпуск за границей во время спецоперации на Украине.

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Варвара Кошечкина
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