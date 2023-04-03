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17:27, 3 апреля 2023Россия

Пьяный россиянин напал на двухлетнюю дочь и жестоко избил ее поленом

РЕН ТВ: в Хабаровском крае пьяный мужчина напал на дочь и избил ее поленом по голове

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Хабаровском крае 35-летний мужчина жестоко избил дочь поленом по голове. Об этом РЕН ТВ сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Инцидент произошел в ночь на 2 апреля. По данным канала, находясь в состоянии алкогольного опьянения, россиянин поругался со своей сожительницей и выгнал ее на улицу, а затем напал на ребенка.

«Рассвирепевший злоумышленник схватился за полено и начал избивать по голове двухлетнюю дочку. Кроме того, он изрезал девочку», — рассказал собеседник канала. Ребенка доставили в местную больницу с многочисленными порезами и травмами головы.

Утверждается, что ранее россиянин был неоднократно судим и на протяжении месяца лечился в психиатрической больнице, откуда его выписали в начале марта. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что в Кировской области женщина избила двухлетнего сына и выгнала его из дома раздетым среди ночи. Ребенка госпитализировали со следами побоев и общим переохлаждением.

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Варвара Родикова
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