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14:46, 3 апреля 2023Спорт

Легионер клуба РПЛ получил 2,5 года тюрьмы из-за смертельного ДТП

Легионер «Урала» Рай Влут получил 2,5 года тюрьмы из-за смертельного ДТП
Рай Влут

Рай Влут. Фото: Michal Chwieduk / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Голландский полузащитник «Урала» Рай Влут получил 2,5 года тюрьмы из-за смертельного ДТП, в котором поучаствовал игрок. Об этом сообщает RTL.

Приговор вынес суд Харлема, футболиста также лишили водительских прав на четыре года. Прокуратура Нидерландов запрашивала для 27-летнего легионера клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) 3,5 года тюрьмы. Влут отсутствовал на оглашении приговора, игрок находится в России.

В ноябре 2021 года в нидерландском городе Хофддорп Влут, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал участником ДТП, в котором погиб четырехлетний ребенок. По данным прокуратуры, футболист ехал со скоростью 203 километра в час и не пытался избежать столкновения с другим автомобилем. Изначально вину на себя взял друг спортсмена, находившийся на пассажирском сиденье, однако позже Влут признался, что за рулем был он.

Влут перешел в «Урал» летом 2022 года. В текущем сезоне он провел девять матчей в РПЛ и отличился тремя забитыми мячами. Контракт футболиста с екатеринбуржцами действует до 31 декабря 2024 года.

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Алексей Гусев
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