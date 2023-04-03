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18:43, 3 апреля 2023Ценности

Решетова раскрыла способы избавиться от отеков

Модель Анастасия Решетова напомнила о важности восьмичасового сна в борьбе с отеками

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова раскрыла способы, с помощью которых можно избавиться от отеков. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В первую очередь 27-летняя знаменитость напомнила о важности качественного сна. «Здоровый восьмичасовой сон обеспечивает должное функционирование лимфатической системы», — объяснила она и посоветовала не спать лицом вниз.

Кроме того, манекенщица порекомендовала в борьбе с отеками не есть соленую пищу, а также перестать потреблять молочные продукты и углеводы по вечерам. Вдобавок Решетова призвала утром после пробуждения выпивать стакан теплой воды с лимоном и делать зарядку.

В заключение она призвала не применять мочегонные препараты. По ее словам, после них может возникнуть обратный эффект в виде дополнительных отеков.

В марте Анастасия Решетова показала крупным планом свою внешность без макияжа и фильтров. Знаменитость поделилась в сторис снимком, на котором запечатлела себя в майке белого цвета. На размещенном кадре видно, что на лице манекенщицы отсутствует косметика, а волосы распущены.

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Карина Черных
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