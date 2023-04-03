На севере Ингушетии ввели режим КТО

В Малгобекском районе Ингушетии ввели режим контртеррористической операции

На территории Малгобекского района Ингушетии с 20:00 (по Москве) ввели режим контртеррористической операции (КТО). Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщает РИА Новости.

По данным издания, решение о введении режима КТО и временных ограничений принял начальник УФСБ России по Республике Ингушетия в целях пресечения террористических актов и преступлений террористической направленности.

Днем на севере республики произошла перестрелка неизвестных с сотрудниками полиции. В результате столкновения один из правоохранителей получил ранение.

Ранее сообщалось, что организатора атаки на село в Брянской области и покушения на Малофеева заочно арестовали.

