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10:48, 3 апреля 2023Наука и техника

В России завершили учения с «Ярсами»

Минобороны: в России завершили учения РВСН с комплексами «Ярс»

Кадр: Минобороны РФ

Учения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с подвижными грунтовыми ракетными комплексами (ПГРК) «Ярс» завершены. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Минобороны России.

Отмечается, что к учениям привлекли более трех тысяч военнослужащих РВСН. Расчеты ПГРК отработали совершение маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточение агрегатов комплекса со сменой боевых позиций, их инженерное оборудование, маскировку и боевое охранение. Также ракетчики решали вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам.

В Минобороны добавили, что ракетчики отработали задачи по рассредоточению в лесном массиве для повышения скрытности агрегатов ПГРК. Вывод техники из зон условного химического заражения совершили подразделения обеспечения.

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Комплекс «Ярс» с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой является модификацией ракеты комплекса «Тополь-М». В состав ракетного дивизиона мобильного варианта «Ярса» входят пусковые установки, мобильный командный пункт и машины сопровождения.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в Новосибирском ракетном соединении в ходе командно-штабных учений применили новейшую машину дистанционного разминирования «Листва».

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Даниил Иринин
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