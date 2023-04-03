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11:42, 3 апреля 2023Россия

Медведев обратился к россиянам после убийства военкора Владлена Татарского

Медведев призвал россиян сообщать об украинском финансировании после убийства Татарского

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев обратился к россиянам после убийства военного корреспондента Владлена Татарского. Об этом сообщает РИА Новости.

После случившегося Медведев призвал жителей страны сообщать об украинском финансировании. Политик отметил, что такие люди могут являться предателями.

«Если кто-то при вас сказал, что получает деньги или работу из украинских источников — с высочайшей вероятностью этот кто-то стал на путь предательства. И уже совершил уголовное преступление», — приводит агентство слова Медведева.

Взрыв в кафе Петербурга на Университетской произошел в воскресенье, 2 апреля. Погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Предположительно, взорвалась статуэтка, подаренная ему во время выступления. В причастности к убийству подозревают россиянку Дарью Трепову. После взрыва она скрылась, ее задержали почти сутки спустя.

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Марк Леонов
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