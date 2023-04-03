Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:45, 3 апреля 2023Силовые структуры

Соседи Треповой рассказали о поисках подозреваемой в их квартирах

Соседи Треповой рассказали, что силовики проверяли даже шкафы в поисках подозреваемой

Кадр: Telegram-канал Фонтанка SPB Online

Соседи задержанной по подозрению в убийстве военкора Владлена Татарского Дарьи Треповой рассказали, что силовики искали ее в том числе в их квартирах. Об этом сообщает «Фонтанка».

Жильцы дома поделились, что силовики громко стучали в их двери. Они проверяли каждую квартиру и даже заглядывали в шкафы. Кроме того, правоохранители собирали паспортные данные граждан. Всех, кто заходил и входил, останавливали для проверки документов.

Соседи отметили, что видели четыре микроавтобуса полиции.

2 апреля на встрече с военкором Татарским Трепова передала ему статуэтку, в которой, по предварительном данным, была взрывчатка. После этого она покинула кафе, добралась до первой съемной квартиры возле метро «Василеостровская», переоделась и в новом образе покинула район преступления. Ночь она провела во второй съемной квартире ЖК «Северная Долина» в Выборгском районе. Наутро девушку задержали.

Также у Треповой были куплены билеты на самолет — это могло быть отвлекающим маневром, так как в аэропорт она не приехала.

Взрыв в кафе Петербурга на Университетской набережной произошел в воскресенье, 2 апреля. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Минздрав заявил о росте числа пострадавших при взрыве в кафе Петербурга до 32.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Задержана подозреваемая в убийстве Татарского Дарья Трепова
«Металлург» уволит главного тренера
В полиции Армении высказались о нападении на сына Пашиняна
Стали известны подробности о параде Победы в Москве
В квартиру подозреваемой в убийстве Татарского приехали взрывотехники с собаками
У электрофур Tesla оказались неисправные тормоза
В Малайзии разрешили заменять смертную казнь на удары палкой
Российский стилист назвала способы скрыть лишний вес с помощью одежды
Пианист Денис Мацуев рассказал о состоянии здоровья после коронавируса
Ушедшего из дома два дня назад 13-летнего россиянина нашли мертвым в колодце
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.