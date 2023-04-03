Соседи Треповой рассказали о поисках подозреваемой в их квартирах

Соседи Треповой рассказали, что силовики проверяли даже шкафы в поисках подозреваемой

Соседи задержанной по подозрению в убийстве военкора Владлена Татарского Дарьи Треповой рассказали, что силовики искали ее в том числе в их квартирах. Об этом сообщает «Фонтанка».

Жильцы дома поделились, что силовики громко стучали в их двери. Они проверяли каждую квартиру и даже заглядывали в шкафы. Кроме того, правоохранители собирали паспортные данные граждан. Всех, кто заходил и входил, останавливали для проверки документов.

Соседи отметили, что видели четыре микроавтобуса полиции.

2 апреля на встрече с военкором Татарским Трепова передала ему статуэтку, в которой, по предварительном данным, была взрывчатка. После этого она покинула кафе, добралась до первой съемной квартиры возле метро «Василеостровская», переоделась и в новом образе покинула район преступления. Ночь она провела во второй съемной квартире ЖК «Северная Долина» в Выборгском районе. Наутро девушку задержали.

Также у Треповой были куплены билеты на самолет — это могло быть отвлекающим маневром, так как в аэропорт она не приехала.

Взрыв в кафе Петербурга на Университетской набережной произошел в воскресенье, 2 апреля. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Минздрав заявил о росте числа пострадавших при взрыве в кафе Петербурга до 32.