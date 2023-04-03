Друг Татарского рассказал о состоянии военкора перед гибелью

Друг Татарского Кузнецов: Владлен не был похож на человека, которому поступают угрозы

Военный корреспондент Владлен Татарский не был похож на человека, которому поступают угрозы, сообщил друг журналиста, депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов. В беседе с «Лентой.ру» парламентарий рассказал о настроение военкора перед гибелью.

Собеседник «Ленты.ру» поделился, что с погибшим его связывали как личные, так и рабочие отношения. «Мы были друзьями и работали вместе: он был моим официальным помощником в Госдуме», — добавил он.

При этом депутат сообщил, что ни о каких угрозах Владлен Татарский ему не рассказывал.

«Наоборот, когда он готовился к отъезду из Москвы, был на позитиве и говорил мне: "Дима, я еду проповедовать молодым ребятам". Он был радостный и не был похож на человека, которому поступают угрозы», — отметил Кузнецов.

Взрыв в кафе Санкт-Петербурга на Университетской набережной произошел в воскресенье, 2 апреля. Военный корреспондент Владлен Татарский, проводивший в заведении встречу, погиб. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

По предварительным данным, бомбу в кафе пронесла девушка. Она спрятала ее в статуэтку, которую позже вручила военкору, проводившему в заведении встречу.

Следственный комитет России подтвердил задержание подозреваемой.