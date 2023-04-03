В США рассказали о сложностях в восполнении стратегических резервов нефти

Белый дом заявил, что США видят сложности в восполнении стратегических резервов нефти

США видят сложности в восполнении своих стратегических нефтяных резервов, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Об этом пишет РИА Новости.

Он прокомментировал планы пополнения стратегических резервов США. «Это будет предметом принудительных ограничений, созданных обязательными продажами по решению Конгресса и сложностями в обслуживании», — рассказал представитель администрации. Кирби уточнил, что Вашингтон сохраняет планы пополнять нефтяные резервы и будет стараться делать это с выгодой для налогоплательщиков.

В марте министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что стране потребуется несколько лет для восполнения стратегического резерва нефти. Она пояснила, что процесс тормозится желанием американских властей закупиться топливом дешевле, чем они его продавали.