В США оценили запасы стратегического резерва нефти в стране

Глава Минэнерго Грэнхолм: США потратит годы на восполнение стратегического резерва нефти

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что стране потребуется несколько лет для восполнения стратегического резерва нефти. Ее слова приводит РИА Новости.

Выступая на бюджетных слушаниях в конгрессе Грэнхолм заявила, что стратрезерв обмелел из-за товарных интервенций. Она пояснила, что процесс тормозится желанием американских властей закупиться топливом дешевле, чем она его продавала.

Министр отметила, что в текущем году будет сложно воспользоваться такими низкими ценами, но администрация продолжит заниматься поиском выгодных предложений в будущем, так как хочет «сберечь доллары налогоплательщиков».

Она пояснила, что цель состоит в том, чтобы выкупить нефть обратно. Так, ее продавали в среднем по 94 доллара за баррель, а приобрести намерены по цене менее 72 долларов за баррель. Это планируется делать в течении нескольких лет.

Ранее помощник министра энергетики США по международным делам Эндрю Лайт заявил, что сокращение поставок российского природного газа в страны Европейского союза (ЕС) создает угрозу для их экономик. Лайт считает, что без пополнения газохранилищ в Европе российским природным газом весенний и летний периоды пополнения могут быть труднее, чем в предыдущие годы.

