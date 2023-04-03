МИД прокомментировал информацию о причастности ФБК к убийству Татарского

Захарова заявила, все виновные в убийстве военкора Владлена Татарского понесут наказание

Все причастные к убийству военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) понесут наказание. Так официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала в Telegram информацию о том, что к взрыву в петербургском кафе могут быть причастны украинские спецслужбы и Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России).

Захарова напомнила, что расследование всех обстоятельств произошедшего продолжается. «Причастность киевского режима к данной кровавой акции станет еще одним подтверждением использования им террористических методов», — подчеркнула она.

Дипломат выразила соболезнования родным и близким погибшего журналиста, а также пожелала скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Захарова также призвала зарубежные страны и международные организации «дать принципиальную оценку этому вопиющему террористическому акту».

Ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК) заявил, что взрыв был подготовлен и спланирован спецслужбами Украины с привлечением сотрудников ФБК. Также сообщалось, что Дарья Трепова, задержанная по подозрению в причастности к взрыву, симпатизировала деятельности организации.

2 апреля на встрече с военкором Трепова передала ему статуэтку, в которой, предположительно, находилась взрывчатка. Затем девушка ушла из кафе, добралась до первой съемной квартиры рядом с метро «Василеостровская», где сменила одежду и подстригла волосы, а затем отправилась во вторую съемную квартиру в Выборгском районе. На следующее утро Трепову задержали.