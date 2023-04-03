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10:32, 3 апреля 2023Силовые структуры

Подозреваемая в убийстве Татарского была завербована «украинскими журналистами»

Mash: подозреваемая в убийстве Татарского была завербована «украинскими журналистами»

Фото: РИА Новости

Дарья Трепова, подозреваемая во взрыве в кафе в Санкт-Петербурге, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский, была завербована «украинскими журналистами». Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным канала, фигурантка приехала из Москвы в Петербург в конце марта. Она сняла квартиру рядом с кафе, в котором произошел взрыв. Трепова рассказывала друзьям, что якобы нашла работу у журналистов с Украины. По ее словам, они давали девушке задания и переводили деньги. Работа заключалась в передаче посылок.

По данным следствия, 2 апреля в кафе в центре Петербурга произошел взрыв неизвестного устройства. В результате погиб военкор Максим Фомин, работавший под псевдонимом Владлен Татарский. Кроме того, более 30 человек получили ранения различной степени тяжести.

Ранее стало известно, что МВД объявило Трепову в розыск.

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Екатерина Власова
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