Mash: подозреваемая в убийстве Татарского была завербована «украинскими журналистами»

Дарья Трепова, подозреваемая во взрыве в кафе в Санкт-Петербурге, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский, была завербована «украинскими журналистами». Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным канала, фигурантка приехала из Москвы в Петербург в конце марта. Она сняла квартиру рядом с кафе, в котором произошел взрыв. Трепова рассказывала друзьям, что якобы нашла работу у журналистов с Украины. По ее словам, они давали девушке задания и переводили деньги. Работа заключалась в передаче посылок.

По данным следствия, 2 апреля в кафе в центре Петербурга произошел взрыв неизвестного устройства. В результате погиб военкор Максим Фомин, работавший под псевдонимом Владлен Татарский. Кроме того, более 30 человек получили ранения различной степени тяжести.

Ранее стало известно, что МВД объявило Трепову в розыск.