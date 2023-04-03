Малкина наказали за ругань в адрес арбитра во время матча НХЛ

Форвард «Питтсбурга» Малкин получил 22 минуты штрафа за ругань в адрес арбитра в матче НХЛ

Клуб «Питтсбург Пингвинс» обыграл «Филадельфия Флайерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча проходила в Питтсбурге и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев площадки. Российский форвард Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами. В третьем периоде нападающего наказали за ругань в адрес арбитра и удалили с площадки до конца игры. Малкин получил за этот эпизод 22 минуты штрафа, кроме того, он провел на скамейке штрафников шесть минут во втором периоде.

«Питтсбург» имеет в активе 86 очков и располагается на восьмой строке турнирной таблицы Восточной конференции. Команда сохраняет шансы на выход в плей-офф.

Малкин выступает в НХЛ с 2006 года. На протяжении всей карьеры он играет за «Питтсбург». Вместе с командой россиянин трижды выигрывал Кубок Стэнли.