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09:23, 3 апреля 2023Спорт

Малкина наказали за ругань в адрес арбитра во время матча НХЛ

Форвард «Питтсбурга» Малкин получил 22 минуты штрафа за ругань в адрес арбитра в матче НХЛ

Фото: Charles LeClaire / USA TODAY Sports / Reuters

Клуб «Питтсбург Пингвинс» обыграл «Филадельфия Флайерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча проходила в Питтсбурге и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев площадки. Российский форвард Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами. В третьем периоде нападающего наказали за ругань в адрес арбитра и удалили с площадки до конца игры. Малкин получил за этот эпизод 22 минуты штрафа, кроме того, он провел на скамейке штрафников шесть минут во втором периоде.

«Питтсбург» имеет в активе 86 очков и располагается на восьмой строке турнирной таблицы Восточной конференции. Команда сохраняет шансы на выход в плей-офф.

Малкин выступает в НХЛ с 2006 года. На протяжении всей карьеры он играет за «Питтсбург». Вместе с командой россиянин трижды выигрывал Кубок Стэнли.

Дарья Коршунова
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