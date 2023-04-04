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12:17, 4 апреля 2023Мир

Путин сменил посла России в Италии

Президент Путин назначил Алексея Парамонова послом России в Италии

Фото: Remo Casilli / Reuters

Президент России Владимир Путин сменил посла России в Италии, назначив на эту должность Алексея Парамонова. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить Парамонова Алексея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Итальянской Республике», — говорится в документе.

Отдельным указом Путин освободил с этого поста Сергея Разова, который по совместительству занимал должность посла в Республике Сан-Марино. Его пост в Сан-Марино также займет Парамонов.

Алексей Парамонов в 1988 года работает в системе МИД. В 2007–2008 годах занимал должность замдиректора Первого Европейского департамента, а затем стал Генеральным консулом России в Милане. С сентября 2015 года работал на должности директора Первого Европейского департамента в МИД России. Владеет итальянским, французским и английским языками.

Ранее в декабре 2022 года Путин назначил нового посла России в Ливии. Им стал замначальника Департамента внешнеполитического планирования МИД России Айдар Аганин.

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Полина Матюхина
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