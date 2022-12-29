Путин назначил нового посла России в Ливии

Айдар Аганин назначен послом России в Ливии указом Путина

Заместитель начальника Департамента внешнеполитического планирования Министерства иностранных дел России Айдар Аганин назначен послом страны в Ливии. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

Россия приняла решение об открытии генконсульства в Ливии только в начале октября этого года. Оно будет расположено в городе Бенгази на востоке страны. Ранее посольство России было в Триполи, однако в 2013 году оно подверглось атаке, часть персонала эвакуировали. Тогдашний посол России Иван Молотков вернулся в Триполи уже в 2014-м, он пробыл в должности до ноября 2018 года.

После него временным поверенным в делах России в Ливии был назначен Джамшед Болтаев, но уже в 2020 году посольство РФ в Ливии временно разместили в Тунисе. В стране еще продолжаются бои, начавшиеся еще в 2011 году в результате «арабской весны», свержения и смерти бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи и возникшей в стране ситуации двоевластия.