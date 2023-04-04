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17:25, 4 апреля 2023Моя страна

На Урале появится самый большой в мире цельностеклянный аквариум

В Магнитогорске построят самый большой в мире цельностеклянный аквариум

Изображение: «Мосинжпроект»

На Урале в здании для экспозиции флоры и фауны появится цельностеклянный аквариум. Об этом сообщает генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

Самый большой цельностеклянный аквариум в мире построят в рамках создания общественного пространства «Притяжение» в Магнитогорске. Отмечается, что в настоящее время проектирование здания для экспозиции завершается. В нем будут выставляться две большие экспозиции — «Подводный мир» и «Джунгли», где разместят 2,5 тысячи видов обитателей подводного мира и 30 тысяч экземпляров растений.

Аквариум, изготовленный из акрилового стекла, будет ждать посетителей внутри здания. Его глубина составит шесть метров, площадь — 400 квадратных метров, а объем воды — 1,2 миллиона литров.

Цельное стекло, создающее большую площадь обзора, позволит гостям экспозиции по-новому взглянуть на подводное пространство и ощутить эффект присутствия в морских глубинах. В аквариуме также предусмотрено специальное освещение для проведения ночных экскурсий.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области откроется конно-туристический маршрут. Туристы смогут полюбоваться горой Любви и увидеть реку Ишим.

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Алиса Удовик
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На Урале появится самый большой в мире цельностеклянный аквариум
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