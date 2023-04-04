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23:58, 4 апреля 2023Россия

Львова-Белова выступит на заседании СБ ООН по эвакуированным с Украины детям

Львова-Белова выступит на неформальном заседании СБ ООН по эвакуированным с Украины детям
Мария Львова-Белова

Мария Львова-Белова. Фото: Максим Шеметов / Reuters

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова выступит на неформальном заседании Совета Безопасности ООН, которое состоится в среду, 5 апреля. Об этом сообщает РИА Новости.

Мероприятие будет посвящено теме «Дети и вооруженный конфликт: украинский кризис. Эвакуация детей из зоны конфликта». Целью заседания является информирование членов Совбеза о ситуации с детьми в зоне конфликта и мерах по их эвакуации, предпринятых российскими властями.

Ранее Львова-Белова заявила о травле детей с Украины и из новых регионов России по национальному признаку. Она отметила, что таких ситуаций немного. По словам Львовой-Беловой, с каждым инцидентом разбираются отдельно.

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Варвара Кузьмина
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