Львова-Белова рассказала о травле детей с Украины и из новых регионов

Львова-Белова заявила, что дети с Украины и из новых регионов подвергаются травле

Дети с Украины и из новых регионов России подвергаются травле по национальному признаку. Об этом сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, ее цитирует Daily Storm в Telegram-канале.

По словам детского омбудсмена, с каждой конкретной ситуацией разбираются отдельно, но в целом их немного. У детей есть возможность жить в России, на Украине, в Евросоюзе и на других территориях, подчеркнула Львова-Белова.

«Важно, чтобы дети при эвакуации чувствовали себя защищенными. Детям, которым не нравится, если они приехали с родителями, — нам важно, чтобы родители определились, хотят ли они остаться здесь», — сказала уполномоченный по правам ребенка.

Ранее дети мобилизованных россиян пожаловались на травлю в школах Читы. Сотрудница министерства образования Забайкалья Ольга Васильева рассказала, что жалобы на буллинг поступали и в Минобрнауки. По ее словам, ведомство занимается решением этого вопроса, проводит родительские собрания и классные часы.