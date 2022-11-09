Дети мобилизованных россиян пожаловались на травлю в школе

В Чите дети мобилизованных граждан пожаловались на травлю в школе

Детей мобилизованных россиян травят в школах Читы другие ученики. Об этом рассказал депутат Заксобрания Роман Берг 9 ноября на заседании комитета по соцполитике, пишет «Чита.Ру».

«Уже идут звоночки о неравноправных отношениях к детям мобилизованных от других детей. Они видят, что нескольким детям из класса что-то дали бесплатно, а другим нет», — сообщил он и пояснил, что жалобы поступали на травлю среди детей 13-15 лет.

Сотрудница Министерства образования Забайкалья Ольга Васильева также отметила, что жалобы на буллинг поступали и в Минобрнауки. По ее словам, ведомство занимается решением этого вопроса, проводит родительские собрания и классные часы.

В конце октября в Красноярске россиянка обвинила учителей гимназии № 2 в травле ее дочери из-за цвета волос. В городском управлении образования «Ленте.ру» сообщили, что потребовали разъяснений от администрации школы.