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12:17, 9 ноября 2022Россия

Дети мобилизованных россиян пожаловались на травлю в школе

В Чите дети мобилизованных граждан пожаловались на травлю в школе

Фото: Федосеев Лев / ТАСС

Детей мобилизованных россиян травят в школах Читы другие ученики. Об этом рассказал депутат Заксобрания Роман Берг 9 ноября на заседании комитета по соцполитике, пишет «Чита.Ру».

«Уже идут звоночки о неравноправных отношениях к детям мобилизованных от других детей. Они видят, что нескольким детям из класса что-то дали бесплатно, а другим нет», — сообщил он и пояснил, что жалобы поступали на травлю среди детей 13-15 лет.

Сотрудница Министерства образования Забайкалья Ольга Васильева также отметила, что жалобы на буллинг поступали и в Минобрнауки. По ее словам, ведомство занимается решением этого вопроса, проводит родительские собрания и классные часы.

В конце октября в Красноярске россиянка обвинила учителей гимназии № 2 в травле ее дочери из-за цвета волос. В городском управлении образования «Ленте.ру» сообщили, что потребовали разъяснений от администрации школы.

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Евгения Куликова
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