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17:57, 4 апреля 2023Экономика

Рост евро к рублю объяснили

Доцент Домащенко: евро растет к рублю быстрее доллара из-за укрепления на форексе

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Евро по отношению к рублю дорожает быстрее доллара, так как европейская валюта укрепляется относительно американской валюты на международном рынке форекс, объяснил «Известиям» доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова Денис Домащенко.

Эксперт напомнил, что осенью евро на форексе стоил 0,97 цента, а сейчас поднялся до 1,09 доллара. Домащенко также спрогнозировал, что в апреле рост евро к рублю продолжится. По его оценке, рубль может ослабнуть до 90 евро или немного сильнее, но об аномалиях курса говорить не приходится, так как фундаментальных причин для обвала рубля нет.

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Ранее во вторник, 4 апреля, евро на Мосбирже был дороже 87 рублей первые с 15 апреля 2022 года. Параллельно доллар торговался в диапазоне 79,3-79,6 рубля. При этом выше отметки 79 рублей американская валюта не торговалась почти год.

Как отмечают аналитики, давление на российскую валюту происходит на фоне завершения налогового периода в марте. Также по-прежнему на рубль влияет соотношение экспорта и импорта в денежном выражении. Присутствует и отложенный эффект санкций и потолка цен на российское топливо.

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Софья Ермакова
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