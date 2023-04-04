Прибыль избежавшего санкций российского банка рекордно упала

Избежавший санкций США и ЕС Газпромбанк в 2022 году сократил прибыль в десять раз

По итогам 2022 года чистая прибыль Газпромбанка сократилась в 10,5 раза, до 9,1 миллиарда рублей. Это наихудший результат среди девяти из 13 российских системно значимых банков, которые опубликовали свои отчеты по РСБУ (российские стандарты бухгалтерской отчетности), и рекордно низкий показатель для самой организации за последние семь лет, пишет «Коммерсантъ».

При этом Газпромбанк оказался в уникальном положении среди крупнейших банков, контролируемых российскими собственниками. Он смог избежать блокирующих санкций США и ЕС из-за требований российской стороны проводить оплату за газ в рублях.

В начале 2023 года кредитной организации все же пришлось прекратить долларовые операции из-за отказа американских банков от сотрудничества, но корреспондентская сеть Газпромбанка остается широкой. Его клиенты могут проводить расчеты в ирхамах ОАЭ, евро, индийских рупиях, турецких лирах, китайских юанях, валютах стран СНГ и многих других.

Управляющий директор, руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень считает, что на прибыль банка повлияло ухудшение условий операционной среды, приведшее к увеличению отчислений в резервы. Также эксперты отмечают значительный убыток от операции с финансовыми активами, который превысил 40 миллиардов рублей.

При этом за прошлый год активы Газпромбанка выросли почти в 1,5 раза, до 12,4 триллиона рублей, за счет резкого роста кредитного портфеля. Именно этот фактор мог повлиять на величину риска и потребовать значительного доначисления в резервы.

