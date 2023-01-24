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18:27, 24 января 2023Экономика

Российский банк попросил клиентов отказаться от переводов в долларах

Газпромбанк приостановит трансграничные переводы в долларах с 27 января

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Газпромбанк прекращает трансграничные переводы в долларах и просит клиентов отказаться от проведения таких операций с 27 января. Об этом он сообщает в своем Telegram-канале.

Организация объясняет решение введением ограничений со стороны американских банков. «В связи с односторонним решением двух американских банков JPMorgan Chase Bank и Bank of New York Mellon обслуживание корреспондентских счетов в долларах будет прекращено», — говорится в сообщении организации.

В российском банке отметили, что ограничения не повлияют на работу Газпромбанка, а также на обслуживание счетов и депозитов клиентов в долларах. Кроме того, приостановка операций в американской валюте не распространится на трансграничные переводы в других валютах.

Российские банки, которые держат корреспондентские счета в американских банках, начиная с конца июля 2022 года стали получать письма о том, что глобальные финансовые организации прекращают с ними корреспондентские отношения. Например, в конце июля такое решение приняли организации Citi и JPMorgan. Тогда сообщалось, что исключения будут сделаны для Газпромбанка, поскольку тот принимает оплату Европы за газ, а также для структуры Московской биржи — Национальный клиринговый центр (НКЦ).

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Мария Грушко
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